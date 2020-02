Ugen bliver mild og byder på en enkelt omgang nattefrost

Hele ugen vil termometeret i dagtimerne vise mellem tre og syv graders varme, hvilket er mildt for årstiden.

Den første uge af februar fortsætter i samme stil som den forgangne måned, der var så lun, at den endte med at blive den varmeste januar i næsten 250 år.

Hele ugen vil termometeret i dagtimerne vise mellem tre og syv graders varme, hvilket ifølge DMI er mildt for årstiden.

Der er dog også en enkelt omgang nattefrost i sigte natten til onsdag.

Sådan lyder prognosen fra Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

Mandag morgen er der dog lidt køligt og grund til at være opmærksom på glatte veje.

- Mandag morgen starter med pletvist rimglatte veje, men ellers går vi en uge i møde, hvor det i dagtimerne bliver lunt, siger Jesper Eriksen.

Dagen starter vindstille ud, men i løbet af dagen blæser det op fra sydvest. Der bliver en del skyer og perioder med regn, mens solen kun ser ud til at ville vise sig i korte glimt.

- Tirsdag kommer også til at stå i skyernes tegn, og der bliver perioder med regn og lokalt slud, siger meteorologen.

- Selv om det også bliver mellem tre og seks graders varme, så kommer der til at være ganske blæsende, hvilket får det til at føles koldere, end termometeret viser.

Natten til onsdag bliver der udbredt nattefrost med temperaturer mellem frysepunktet og fire graders frost.

Nattefrosten betyder, at det også bliver køligt onsdag morgen. Men ellers bliver onsdag en klar dag med gode solchancer, uden at det dog bliver helt skyfrit.

I resten af ugen ser det overordnet ud til at holde tørt, varsler Jesper Eriksen.

- Der kommer et højtryk ind over landet. Det er endnu usikkert, hvordan fordelingen bliver mellem skyer og sol, men det ser ud til at holde tørt.

Det tørre vejr ventes at fortsætte helt frem til søndag, hvor der er et blæsevejr og regn fra vest i sigte.

