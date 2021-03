To ugers indefrosne feriepenge kan udbetales om få uger

Folketinget har tirsdag vedtaget, at det bliver muligt at få de sidste feriepenge udbetalt ultimo marts.

Hvis du er blandt de danskere, der ønsker at få dine sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetalt, har du noget at glæde dig til.

Tirsdag har alle partier i Folketinget stemt et lovforslag igennem, der betyder, at man i slutningen af marts vil kunne få udbetalt pengene.

Kun løsgængerne Uffe Elbæk og Susanne Zimmer fra Frie Grønne stemte imod.

Tilbage i december sidste år indgik regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet en politisk aftale, hvor det fremgik, at pengene skulle kunne udbetales ultimo marts.

Her var elementet med feriepengene dog kun en del af en samlet aftale, der også handlede om en eksportpakke og en reserve til forlængelse af hjælpepakker.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance var ikke med i den samlede aftale.

Beskæftigelsesministeriet oplyser tirsdag, at det stadig er planen, at pengene skal udbetales i slutningen af marts.

Danskerne fik sidste år mulighed for at få udbetalt de første tre ugers indefrosne feriepenge.

De i alt fem ugers feriepenge skulle egentlig have været indefrosset som følge af den nye ferielov.

Men på grund af coronakrisen og de deraf følgende økonomiske problemer for mange virksomheder vedtog Folketinget sidste år i to omgange, at pengene skulle kunne komme til udbetaling.

Det skal sætte skub i forbruget og få gang i samfundshjulene.

Finansministeriet vurderede i december, at der kunne udbetales feriemidler for omkring 45 milliarder kroner til danskerne i anden omgang, altså med de sidste to ugers indefrosne feriepenge.

Ministeriet vurderede imidlertid, også baseret på udbetalingerne af de første tre ugers feriepenge, at der forventet i anden omgang ville blive udbetalt feriepenge for omkring 24 milliarder kroner efter skat.

Det skyldes, at ikke alle danskere har valgt at få udbetalt deres indefrosne feriepenge.

