Syge hjemløse har det svært i sundhedsvæsenet. Men blot to ugers omsorg kan hjælpe dem videre

Socialt udsatte dør tidligt og har det svært i sundhedsvæsenet, men undersøgelser viser, at et såkaldt omsorgscenter kan give hjemløse et pusterum, mindske genindlæggelser og spare samfundet for penge