Ugyldigt kryds er blandt hyppigste fejl på stemmesedlen

Et andet tegn end kryds samt tegninger og flere kryds er de hyppigste årsager til ugyldige stemmesedler.

Tirsdag skal danskerne til stemmeboksene for at afgive deres stemme til folketingsvalget.

Her vil de fleste - som ikke afgiver en blank stemme - nok have en interesse i, at deres stemme bliver betragtet som gyldige.

Spørger man Christine Boeskov, der er valgkonsulent, er det dog egentlig ret enkelt at afgive sin stemme, så man er sikker på, at den tæller.

- Det er i virkeligheden ikke så vanskeligt endda. Man skal bare sætte ét kryds. Enten ud for et parti, eller ud for den kandidat, man gerne vil stemme på, siger hun.

Men for nogle er det tilsyneladende ikke helt så enkelt.

Ved hvert folketingsvalg er der stemmer, som bliver erklæret ugyldige, fordi stemmesedlen ikke er udfyldt korrekt.

Ved folketingsvalget i 2019 var der tale om 37.801 stemmer, som blev erklæret ugyldige. Heraf var 27.781 blanke stemmer.

Ifølge Christine Boeskov var den hyppigste årsag til stemmespild, at der blev sat et andet tegn end et kryds i afkrydsningsrubrikken.

1665 stemmer blev i 2019 erklæret ugyldige på den baggrund.

Hvis man for eksempel tegner en smiley eller et hjerte i rubrikken vil stemmesedlen være ugyldig.

Krydset gælder kun, hvis man sætter enten et "X" eller et "+".

Ser man på de seneste to folketingsvalg, er ugyldige tegn blandt de tre hyppigste årsager til ugyldige stemmer.

Det samme gør sig gældende for stemmesedler, der er forsynet med tegning, påskrift eller hvor der er klistret noget på sedlen.

I Danmark har vi stemmehemmelighed. Det betyder, at der ikke må være særpræg på stemmesedlen, som kan gøre den genkendelig.

Derfor må der ikke være tegninger eller lignende på, som kan adskille den fra de andre stemmesedler.

At der kun må sættes ét kryds på stemmesedlen, er heller ikke åbenlyst for alle.

Ved valget i 2019 var kryds i flere partifelter nemlig den tredjehyppigste årsag til stemmespild. 1247 stemmer blev erklæret ugyldige på den baggrund.

Valgstederne åbner tirsdag klokken 08 om morgenen og lukker igen klokken 20.

Man kan ikke stemme, hvis man allerede har brevstemt.

/ritzau/