Uhelbredeligt syge børn er Medicinrådets svære ilddåb

Medicinrådet er under pres efter at have strammet krav for brugen af ny og meget dyr medicin til uhelbredeligt syge børn

Det fyger med fejl og følelser i kølvandet på den første afgørelse fra Medicinrådet, der blev etableret i januar sidste år for at tage stilling til, i hvilket omfang ny medicin skal tages i brug, ved at veje dets pris op mod effekten.

Rådet har bestemt, at kun ganske få børn bør komme i behandling med et nyt og banebrydende lægemiddel, Spinraza, mod en alvorlig form for muskelsvind, der gradvist ødelægger de syge børns evne til at gå, tale, spise, ja, endda at trække vejret.