Uklart om Løkke vil vælte regering baseret på yderste højrefløj

Lars Løkke har lagt afstand til den udlændingepolitik, han selv var med til at føre som statsminister.

Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, vil ikke entydigt sige, om han kan leve med en regering, der er baseret på den yderste højrefløjs mandater.

I hvert kom der ikke noget klart svar, da Politikens opinionsredaktør, Lotte Folke Kaarsholm, mandag morgen spurgte, om Lars Løkke Rasmussen vil vælte en regering baseret på eksempel Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

- Det er jo meget fint, hvis man bare kunne svare meget klart på sådan nogle spørgsmål. Men det er jo dels at underkende det valgresultat, som ikke er der endnu, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Det uklare svar kommer, selv om Moderaterne ellers er dannet ud fra idéen om et bredt samarbejde, der kan holde yderfløjene uden for indflydelse.

Lars Løkke har også flere gange i valgkampen lagt afstand til den udlændingepolitik, som han selv var med til at føre som statsminister og formand for Venstre i forrige regeringsperiode.

Her havde han Inger Støjberg, som i dag er formand for Danmarksdemokraterne, som sin udlændinge- og integrationsminister.

En regering over midten uden yderfløjenes indflydelse er desuden noget, som har været Lars Løkke Rasmussens ønske gennem flere år.

Da han midt i valgkampen i 2019 udgav bogen "Befrielsens Øjeblik", sagde han, at han ville foretrække en bred regering i stedet for at blive statsminister "ved hjælp af den yderste højrefløj".

Selv om Lotte Folke Kaarsholm forsøgte at spørge på flere måder, blev svaret aldrig rigtig klart.

Adspurgt om Løkke kommer til at udtrykke mistillid til en regering, der for eksempel er baseret på Danmarksdemokraternes og Nye Borgerliges mandater, svarede han:

- Vi kommer ikke til positivt at støtte sådan en regering.

Spørgsmål: Men vil I stille mistillid?

- Vi kommer ikke til at føde sådan en regering, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Ritzau har kontaktet Moderaterne for at få uddybet, hvad partiet præcis mener om en regering baseret på yderfløjene. Partiet er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Moderaterne står i meningsmålingerne til at blive afgørende for, hvem der bliver statsminister efter valget. Hverken rød blok eller blå blok kan ifølge målingerne mønstre et flertal alene.

Lars Løkke Rasmussen afviser dog at pege på en blok og har gennem valgkampen gentaget, at han peger på "noget" og ikke på "nogen".

Han har dog krævet, at statsminister Mette Frederiksen (S) skal acceptere en advokatvurdering af Minkkommissionens beretning, hvis han skal pege på hende.

Han har også sagt, at han ville have lettere ved at pege på Socialdemokratiet, hvis Mette Frederiksen ikke var formand.

Desuden har han sagt, at han har svært ved at se for sig, at han kan støtte en regering, som Inger Støjberg er en del af.

