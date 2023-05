Ukonkret forsvarsudspil efterlader frustrerede fagforeninger

Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig mødes ikke med begejstring hos de store forsvarsfagforeninger.

Tom Block, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), soldaternes fagforening, og Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel, savner konkrete bud på at løse udfordringen med fastholdelse af medarbejdere.

- Tankerne er mange og store, og det er fint. Men soldaterne derude har brug for noget konkret her og nu, og det har de haft i lang tid, siger Tom Block.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke hører mere konkret, hvad regeringen har tænkt sig at gøre med nu og her-tiltag på fastholdelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Block er glad for de mange milliarder, men han fulgte præsentationen af udspillet med en forventning om, at fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) allerede havde drøftet konkrete tiltag med andre partier.

- Men det skal man åbenbart først i gang med nu.

- Jo længere de trækker pinen med at blive konkrete på fastholdelsen, jo flere risikerer vi at miste, siger han.

Jesper Korsgaard Hansen er enig.

Han havde forberedt sig på, at udspillet ville være uden de helt konkrete initiativer og detaljer.

Men han mener dog, at det havde været på sin plads, at regeringen gav indikationer på, hvordan fastholdelses- og rekrutteringskrisen skal løses.

- Det er en kæmpe udfordring, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Problemerne er nu og her. Men nu skal de løses i efteråret eller senere. Det bliver hele tiden udskudt, siger Jesper Korsgaard Hansen.

Spørgsmål: Nu er det snart sommerferie. Er det ikke fair nok, at man fra politisk hold siger, at nu samles forligspartierne, og så lægges der en ordentlig plan for fastholdelsen?

- Jo, det kan man sige. Men så er det jo også fair nok, at soldaterne dropper ud af Forsvaret.

- Her er ikke sendt nogen signaler om den retning, man vil gå i. Nu får vi at vide, at vi skal vente til efteråret. Hvornår sker der så reelt noget, den enkelte kan se sig selv i? Kommer vi hen i sommeren næste år? Så bliver det bare for sent, siger Jesper Korsgaard Hansen.

Regeringen lægger i udspillet op til at bruge i alt 143 milliarder kroner over de næste ti år.

Men da der er tale om et udspil til en overordnet rammeaftale, skal konkrete kapaciteter og investeringer først lægges fast til efteråret.

/ritzau/