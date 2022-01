Ukraine afleverer ønskeseddel over våben til Danmark

Ukraine har afleveret sin ønskeseddel til Danmark. På listen er de våben, som landet skal bruge for at afværge en potentiel væbnet konflikt med nabolandet Rusland.

Det fortæller Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, ifølge Politiken.

Rusland har omtrent 100.000 tropper placeret på grænsen til Ukraine, men præsident Vladimir Putin har gentagne gange afvist, at en invasion var på vej. Den ukrainske regering har ligeledes manet til ro.

Venstre opfordrer til at imødekomme Ukraines ønsker.

Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) understreger over for Politiken, at Danmark skal lægge sig op ad USA og Storbritannien og være "100 procent i deres lejr, ikke bare 90 procent".

De Radikale vil heller ikke udelukke våbenbidrag til Ukraine, men udenrigsordfører Martin Lidegaard understreger, at det skal ske med Nato- eller EU-koordination.

Også SF er med på at hjælpe Ukraine. Men udenrigsordfører Karsten Hønge siger til Politiken, at det ikke bare skal være hvilket som helst udstyr, og at det måske gavner Ukraine mere med en pose penge at købe ind for.

Det danske forsvarsministerium oplyser, at det har modtaget ønskesedlen, og at det i øjeblikket drøfter med Ukraine, om Danmark skal bidrage med cyberrådgivere.

Det svarer dog ifølge Politiken ikke på, om et våbenbidrag kan komme på tale.

Putin har gang på gang afvist, at en invasion af Ukraine skulle stå for døren. Men skal de russiske tropper hjemtages, kræver præsidenten en garanti for, at Ukraine aldrig får lov til at blive medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Både Nato og USA har afvist det krav og desuden advaret Putin om, at hårde økonomiske sanktioner vil ramme Rusland, hvis landet går til angreb på Ukraine.

