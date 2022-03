Forslaget om at omdøbe Kristianiagade til Ukrainegade er ikke bare en fiks ide, men det seneste eksempel på en flere hundrede år gammel tradition for at bruge stednavne politisk

Hvis man bor på Valmuevej eller Mågevænget, kan det være svært at forestille sig, at et gadenavn kan skabe postyr. Mens hvis konflikten mellem Rusland og Ukraine har vist noget, er det, at stednavne kan have en stærk politisk betydning.