Grønland og Færøerne føler sig ofte ikke indraget om sikkerhed og forsvar. Derfor er det en milepæl, at landene nu for første gang mødes i et nyt kontaktudvalg.

En junidag for et år siden annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) fra Marienborg sammen med Færøernes lagmand og Grønlands landsstyreformand, at landene ville oprette et såkaldt kontaktudvalg.

Her skal de drøfte sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik.