Ukraines lidelser indrammet i ét billede: Årets foto er fundet

Vinderen af verdens mest prestigefyldte fotopris, World Press Photo, er torsdag offentliggjort.

Prisen for årets billede går til den ukrainske fotograf Evgeniy Maloletka, der på ét billede har indrammet de menneskelige lidelser fra Ruslands invasion, som juryen beskriver det.

På billedet, der gik verden rundt kort tid efter Ruslands invasion, bliver en højgravid kvinde, der er såret efter et russisk angreb, fragtet fra et hospital i den ukrainske by Mariupol på en båre.

Den 32-årige Iryna Kalinina var kvinden på båren. Hun var indlagt på et barselshospital, da luftangrebet fra russerne ramte.

Hendes baby hed Miron, som kan oversættes til fred, og blev dødfødt kort tid efter. En halv time efter gik Iryna Kalinina også bort.

Den ukrainske fotograf bag billedet var en af de få fotografer i byen på daværende tidspunkt:

- Vi kom til Mariupol blot en time før invasionen. I 20 dage levede vi med paramedicinere i hospitalets kælder og ved almindelige borgere for at vise den frygt, ukrainerne levede i, fortæller Evgeniy Maloletka til World Press Photo.

Billedet blev enstemmigt valgt som vinderen, udtaler The New York Times' fotoredaktør, Brent Lewis, som er medlem af juryen.

Han siger, at juryen også lægger vægt på billedets styrke, historien bag og de grusomheder, det viser.

- Kvinden og barnets død indkapsler så meget af krigen samt Ruslands hensigt med den, siger han og tilføjer en kommentar fra et af de andre jurymedlemmer:

- Det er, som om de (Rusland) prøver at slå Ukraines fremtid ihjel.

Ud over den prestigefyldte pris for årets foto er der tre andre globale vindere. Heriblandt er den danske fotograf fra Politiken Mads Nissen.

Han har vundet prisen "Story of the Year" for sin billedserie fra Afghanistan, "Prisen for fred i Afghanistan".

Juryen kaldte arbejdet "ekstraordinært", da det dækker så mange forskellige lag under livet styret af Taliban.

- Den roste fotografens lufttætte, traditionelle tilgang, der belyser fiaskoerne i det amerikanske eventyr i Afghanistan, for at give os et godt afrundet blik på, hvordan disse fiaskoer har påvirket folket, skriver World Press Photo.

/ritzau/