Ukraines udenrigsminister: Kampfly var det sidste våben vi manglede

Ukraines udenrigsminister mener, at Danmarks beslutning om at donere F-16-fly til Ukraine vil få flere europæiske lande til at gøre det samme.

- Jeg tror, at Danmark sammen med Holland viser en vej, som andre lande vil følge, siger Dmytro Kuleba mandag til Ritzau på Christiansborg.

F-16-fly er ifølge udenrigsministeren det sidste våben, Ukraine har manglet for at sikre en omfattende defensiv indsats.

- Det er virkelig historie, der bliver skabt. Det var det sidste slags våben, vi virkelig har manglet, siger Dmytro Kuleba.

Han fortæller desuden, at da Ukraine indså krigens skala i begyndelsen, gik det hurtigt op for dem, at der skulle våben fra Vesten til for at kunne opretholde forsvaret.

Sverige har imidlertid sagt nej til at sende Gripen-fly til Ukraine.

- Lige nu er der ingen nye tiltag om at give svenske fly til Ukraine, siger statsminister Ulf Kristersson til svensk TV4.

Efter Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs besøg i Sverige i weekenden, blev det aftalt, at svenske kampvogne skulle sendes afsted.

Holland donerer ligesom Danmark også kampfly til Ukraine.

/ritzau/