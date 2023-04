Ukrainsk ortodoks kirke står med det ene ben i det europæiske kirkefællesskab

Hvad er egentlig op og ned? Det spørgsmål synes konstant at kunne stilles, når nyheder fra og omkring Ukraine rammer medierne.

Har russerne eksempelvis overtaget 80 procent af kampepicentret Bakhmut i det østlige Ukraine? Ja, siger lederen af den berygtede Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin. Nej, siger ukrainske militære ledere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nu kan en række lækkede hemmelige dokumenter fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon måske kaste lys over noget af det.

Hvad fortæller de lækkede dokumenter?

I en analyse i dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at lækket bestemt ikke kommer den vestlige alliance til gode. Til gengæld giver dokumenterne os de nok mest præcise tal for, hvor mange tab, som begge sider af krigen har lidt.

Amerikanerne vil nu undersøge de lækkede oplysninger, som angiveligt har floreret på sociale medier i over en måned, før det blev opdaget. Det skriver Ritzau.

De afslører i øvrigt, at blandt andet Storbritannien har militære specialstyrker i det krigsramte land. En nyhed som landets forsvarsministerium kvitterer for ved at kalde de lækkede informationer "meget upræcise", skriver BBC.

Til gengæld har ministeriet offentliggjort et kort, der angiveligt viser, hvor russerne angriber i Ukraine.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/drNbKWlPLL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7IMGBqgdYc — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023

Så hvad er egentlig op og ned i krigens gang? Morgensamling må nok være et præcist svar skyldig.

Ortodoks ukrainsk kirke søger mod Europa

Vi bliver i det krigshærgede land, som ingen slipper for at tage stilling til. Det gælder for sin vis også de to ortodokse kirker i landet.

Den uafhængige ortodokse kirke i Ukraine har nemlig netop fået godkendt sin ansøgning om at blive en del af Konferencen for Europæiske Kirker. Møder denne ikke nævneværdig modstand, vil kirken allerede i år blive optaget i det europæiske kirkefællesskab, skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Modsat er Ukraines ortodokse kirke (UOC) ikke omfattet af ansøgningen. Kirken, der indtil maj var under Moskva-patriarkatet, og som af den ukrainske regering stadig anses for at være pro-russisk.

Stort flertal enige om årpenge til prins Joachim

Det vil ikke blive ilde betalt, når prins Joachim den 1. september tiltræder stillingen som forsvarsindustriattaché i USA.

Et stort flertal i folketinget stemte ved førstebehandlingen i går nemlig for, at prinsen fortsat skal modtage årpenge svarende til knap fire millioner kroner om året, skriver Ritzau.

Til gengæld er stillingen som attaché, en slags dansk diplomat, ulønnet, mens hans kone prinsesse Marie ikke vil modtage årpenge.

Kun SF, Alternativet og Enhedslisten stemte imod forslaget, der endnu ikke er færdigbehandlet.

Kom til royalt fakkeloptog ved Fredensborg Slot

Morgensamling bliver i det royale hjørne, da dagen i dag står på residentforlæggelse til Fredensborg Slot. Det betyder på jævnt dansk, at dronning Margrethe i dag flytter ind og skal bo på slottet.

Den handling kvitterer byen for ved at holde et fakkeloptog i aften, som starter inde i byen og slutter i slotsgården - en tradition med taler og musik, der stammer tilbage fra 1988.

Fakkeloptog ved Fredensborg Slot i 1996. Foto: Bent Midstrup/Ritzau Scanpix

En nylig rygoperation har tvunget Dronningen til at melde afbud til kroningen af Storbritanniens kong Charles i maj, men det forhindrer hende dog ikke i at modtage aftenens fakkeloptog.