Ukrainske embedsmænd skal lære af det danske Folketing

Danmark og Ukraine har indgået to samarbejdsaftaler, så de to landes parlamenter kan "erfaringsudveksle".

Det betyder, at der vil komme ukrainske embedsmænd til Danmark, som blandt andet skal se på, hvordan den danske administration udarbejder politisk neutralt materiale til Folketingets medlemmer.

- Formålet med aftalerne er at bistå det ukrainske parlament med at udvikle dets administrations kapaciteter, skriver Folketinget på sin hjemmeside.

Danmark skal også bistå med kompetencer inden for europæisk integration og kontrolmekanismer.

- Danmark viser sin solidaritet med Ukraine på mange måder. Ud over militær og økonomisk bistand hjælper vi også med at genopbygge Ukraine.

- For nylig havde vi besøg af præsident Zelenskyj, og det var med til at understrege Folketingets støtte til Ukraine og det ukrainske folk.

- Folketinget har nu indgået to nye samarbejdsaftaler, hvor vi blandt andet skal dele værdifulde erfaringer med at drive et parlament, selv i udfordrende tider, for at hjælpe Ukraine, udtaler formand for Folketinget Søren Gade (V) på Folketingets hjemmeside.

Ukraines parlament hedder Verkhovna Rada.

Ukrainsk politik har i årevis været stærkt plaget af korruption. Den nuværende præsident, Volodymyr Zelenskyj, gik til valg på blandt andet at bekæmpe korruption, men har også selv mødt beskyldninger.

Danmark rangerer ofte i målinger som et af de mindst korrupte lande i verden.

Danmark har dog fået kritik af Greco, Europarådets organ til bekæmpelse af korruption, for manglende regler, der skal sikre mod korruption.

I midten af august lød konklusionen fra Greco, at Danmark kun har implementeret to ud af seks anbefalinger for at sikre mod korruption, som Greco tidligere har givet.

Tillige lød det, at der har ikke været fremskridt på de fire anbefalinger, der mangler.

/ritzau/