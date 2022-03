Ukrainske EU-drømme deles især af Venstre og De Radikale

Ukrainerne har bevist, at de hører til i Vesten, og derfor skal der skures op for tempoet, når EU nu skal behandle landets ansøgning om at komme med i Bruxelles-klubben, mener V og RV. Et årtis ventetid er ikke urealistisk, siger ekspert.