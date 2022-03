Ukrainske flygtninge kan tyvstarte opholdsansøgning

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, allerede nu kan søge om ophold under den særlov, der forventes at blive vedtaget senere på ugen.

Loven giver ukrainske flygtninge særlige forhold og muligheder for at få opholdstilladelse i Danmark. Det skal sikre, at de ikke bare kan være i Danmark, men hurtigt blive en del af samfundet.

- Et bredt flertal i Folketinget er enig om, at det skal gå hurtigt med at få ukrainerne i arbejde og i skole.

- Derfor er jeg glad for, at man allerede nu kan søge om opholdstilladelse efter særloven, så myndighederne hurtigst muligt kan begynde at behandle de første sager, efter at loven er trådt i kraft, skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en kommentar og fortsætter:

- Og så de fordrevne, der er kommet hertil, kan komme i gang med deres liv i Danmark.

Særloven, der bliver hastet igennem Folketinget, er støttet af et bredt flertal i Folketinget. Loven er kommet, efter at Rusland har invaderet Ukraine og sendt millioner af landets indbyggere på flugt mod vest.

Loven vil sikre, at de får et sted at bo, understøttelse og adgang til eksempelvis uddannelse. Og at de ikke skal indkvarteres via det normale asylsystem.

Over 1500 ukrainske flygtninge er allerede kommet til Danmark og det forventes, at der kommer endnu flere.

I bemærkningerne til loven fremgår det, at man regner med at tage imod omkring 20.000 ukrainske flygtninge i Danmark.

- Udviklingen indikerer, at der kan blive tale om et markant højere antal personer, står der i loven.

Loven forventes at koste 2,4 milliarder kroner før skat og tilbageløb. Hovedparten af de penge forventes brugt i Udlændinge- og Integrationsministeret.

