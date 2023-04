Ukrainske soldater klar til at modtage kanoner fra Danmark

Ukrainske soldater er nu blevet trænet til at bruge og vedligeholde de Caesar-artillerisystemer, som Danmark donerede tidligere på året.

Det betyder også, at ukrainerne er klar til at modtage de langtrækkende kanoner.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er en stor og meget betydningsfuld donation, som er meget efterspurgt af Ukraine, siger den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V).

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for det, og med afslutningen af trænings- og uddannelsesforløbet kan ukrainerne tage det i brug på slagmarken, hvor det vil gøre en tydelig forskel.

Caesar-haubitser er kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil. Artilleriet kan affyre seks granater på under et minut.

Regeringen besluttede i slutningen af januar at donere alle 19 artillerisystemer til Ukraine, selv om Danmark og det danske forsvar havde ventet på artillerisystemet i årevis.

Det skulle have været brugt til opbygningen af 1. brigade på 4000 mand, som Danmark har lovet Nato.

Før donationen af Caesar-haubitser havde regeringen kun været villig til at sende våben og militært udstyr til Ukraine, som den danske hær selv kunne undvære, eller som stod overfor at skulle skiftes ud.

Men med regeringens beslutning om at sende det eftertragtede og helt nye våbensystem til Ukraine skete der et markant skifte.

Beslutningen fik bred opbakning fra Folketinget.

Fredag havde Troels Lund Poulsen mulighed for at besøge det sidste hold ukrainere under uddannelse på Oksbøl Kaserne i Varde.

Med den nyoprettede Ukrainefond lægger Danmark op til at blive ved med at sende donationer til Ukraine.

Den milliardstore Ukraine-fond blev præsenteret af et bredt flertal af Folketingets partier 15. marts. Fonden har en samlet ramme på cirka syv milliarder kroner i 2023.

Det er forventningen, at artillerisystemet kan leveres til Ukraine i løbet af de kommende uger.

I begyndelsen af april lød det fra Forsvarsministeriet, at det ukrainske forsvar snart kan se frem til at modtage 8000 artillerigranater i en fælles donation fra Danmark og Norge.

Det betyder konkret, at det danske forsvar vil samle norske 155 mm-artillerigranater med danske drivladninger, fængrør og brandrør, så det bliver til komplette artilleriskud. Det er vurderingen, at de kan bruges sammen med Caesar-systemet.

