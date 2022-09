Ukrainske soldater skal trænes i Danmark

Krigen i Ukraine er helt bogstaveligt rykket tættere på. For i går kunne DR fortælle, at ukrainske soldater fremover kan modtage militærtræning på dansk jord. Soldater kan blandt andet få træning i minerydning, forklarede forsvarsminister Morten Bødskov (S) i går, efter at aftalen mellem Danmark og Ukraine var faldet på plads. Forsvarsministeren konstaterede i samme ombæring, at ukrainerne også kan se frem til at lære mere om, hvordan man opbygger et solidt hjemmeværn, ”hvis der skulle være behov for det”.



Allerede i august kom det frem, at 130 danske soldater skal til Storbritannien for at hjælpe ukrainske soldater i deres træning. Men nu skal træningen altså også foregå i Danmark. Bødskov fortalte imidlertid ikke, hvornår træningen skal gå i gang – eller hvor eksempelvis minerydningstræningen skal finde sted.

Energipriser rammer danske kirke – og hele Europa

Ruslands invasion af Ukraine er også synlig for danskerne på en helt, helt anden måde. Inflation og stigende energipriser får flere og flere familier til at søge hjælp hos landets kirker for at få mad på bordet. Og efterspørgslen på de gratis måltider er nu så høj, at kirkerne har svært ved at følge med. Det oplyser folkekirken.dk til Ritzau her til morgen. Forleden talte Kristeligt Dagblad med 57-årige Ibrahim, som opsøger sin lokale kirke for "at tale om økonomiske frustrationer i et rum, hvor ingen dømmer mig."



Demonstrationer i Danmark grundet rekordhøje energipriser har endnu ikke fundet sted. Men den folkelige uro spreder sig andre steder i Europa. I dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, hvordan demonstrationer har fundet sted i Prag i Tjekkiet og østtyske Leipzig. Men også i Frankrig kan der spores en afmagt over for den hårde sanktionslinje, der er lagt for at holde Rusland ude – men som nu rammer flere europæiske lande.

Tysklands kansler Scholz har med sin ordknappe og knastørre stil ikke formået at opfylde behovet for politisk ledelse i en tid præget af krig og eksistentiel angst hos mange tyskere. - Foto: Michele Tantussi/Reuters/Ritzau Scanpix.

Ekstremistisk propaganda vinder frem

Morgensamling tager nu fat på et helt andet trusselsbillede, der i en rum tid har været lettere tavst, men som nu begynder at vise sit grimme ansigt. Igen. Ekstremistiske stemmer er nemlig begyndt at vågne, og tonen er, skriver Information, blevet mere ekstrem og eksplicit sammenlignet med de senere år – og budskaberne har klare referencer til Islamisk Stat og al-Qaeda.

Jihadismeforsker Tore Hamming siger til avisen: ”De ekstremistiske stemmer i det danske islamistiske miljø tager til i styrke. Hvis man ikke gør en indsats, vil man risikere at se en stigende radikalisering og i værste fald mobilisering til handling.”

Papes ægteskab slutter efter "skriverier"

Statsministerkandidat og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har her til morgen meddelt på Facebook, at han skal skilles fra sin mand, Josue Medina Vasquez. Det skriver Ritzau. Det sker efter flere ugers "skriverier", som Pape kalder det, om ægteparret. Kritikken har, som man har kunnet læse i Kristeligt Dagblad i går, blandt andet handlet om Vasquez’ tro, fordi han ikke er opvokset som jøde – som statsministerkandidaten ellers gentagne gange har fremført – men som kristen i en lokal kirke for syvendedagsadventister.



I sit Facebook-opslag skriver Pape blandt andet:



”Nogle dage er sværere end andre. Sådan en dag er i dag. Josue og jeg går fra hinanden (…). Jeg har ikke yderligere at bemærke til medier m.fl. og beder om forståelse herfor.”

Fostret skal lyttes til, inden aborten foretages

Inden Morgensamling sætter fokus på religiøse landmænd – og vittige mænd – skal vi til Ungarn. En ny lov, der er underskrevet af landets indenrigsminister, og som blev offentliggjort i går, betyder nemlig, at ungarske kvinder fremover skal igennem et noget anderledes forløb, hvis de ønsker at få foretaget en abort. Fra på torsdag skal gravide kvinder i Ungarn nu lytte til deres fosters hjerteslag, før de får lov til at gennemføre en eventuel abort.

Den kontroversielle lov skal nedbringe antallet aborter i landet, men kan ifølge Amnesty ”traumatisere” kvinder, skriver Ritzau. Loven ser dagens lys, efter at Viktor Orbáns kristenkonservative styre gennem flere år har fået et stadigt mere kritisk syn på abort. Et andet eksempel herpå er ifølge DR, at ungarske hospitaler får flere driftsmidler fra statskassen, hvis de nægter at foretage aborter.

Landmænd sætter deres lid til Gud

Når høsten skal i hus, er Gud med på markene – i hvert fald i afrikanske Etiopien. Et nyt studie fra Københavns Universitet viser, at millioner af etiopiske småskalabønder har Gud som fast følgesvend. Ifølge forskerne kategoriserer således 95 procent af alle etiopiere, der bor på landet, sig selv som religiøse. Hver fjerde af disse tror, at Gud bestemmer alt, og at Guds vilje har indflydelse på deres succes som landmænd.

Undersøgelsen, som 800 landmænd har deltaget i, viser, at især meget religiøse landmænd er risikovillige, når det kommer til økonomiske beslutninger, fordi de mener, at sådanne beslutninger er ude af deres hænder. Ifølge forskerne bør kirken og andre religiøse organisationer derfor arbejde endnu mere sammen med myndigheder og politiske beslutningstager om, hvordan bønderne kan sikres en endnu bedre høst.

Mænd vil være sjovest i et parforhold

Hvad hedder en fugl, der engang kunne lide ost? Ku’ li’ brie. Ak ja, der findes nok af jokes derude, og et nyt studie publiceret i tidsskriftet Personality and Individual Differences konkluderer, at mænd i parforhold især er glade for at fyre dem af. Undersøgelsen når imidlertid også frem til, at manden helst ser sig selv, som den sjoveste i parforholdet – og at han samtidig betragter sig selv som dén sjoveste i forholdet, skriver netmediet Videnskab.dk.



Studiet finder dog også flere indikationer på, at manden ikke altid er sjovest. For Selvom mænd producerer flere jokes sammenlignet med kvinder, responderer begge køn nemlig på hinandens vittigheder lige meget.