Ukrainske soldater skal trænes på dansk jord

Ukraine har takket ja til et tilbud fra Danmark om, at ukrainske soldater kan trænes på dansk jord.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) til Ritzau fra Ukraines hovedstad, Kyiv, hvor han besøger den ukrainske forsvarsminister tirsdag.

- Der vil ske træning i Danmark. Jeg kan ikke komme ind på de nærmere forhold omkring det, men der vil ske træning af ukrainsk forsvar i Danmark, siger Morten Bødskov.

Tilbage i august kom det frem, at Danmark sender 130 instruktører til Storbritannien i løbet af efteråret for at træne ukrainske soldater.

Dengang lød det videre fra den danske forsvarsminister, at han havde tilbudt Ukraine, at soldater også kunne trænes på dansk jord.

- Det kan være af deres befalingsmænd – deres ledelse af deres militær, sagde Bødskov 10. august.

Morten Bødskov vil tirsdag ikke komme nærmere ind på, hvor i Danmark ukrainske soldater skal trænes, hvor mange det drejer sig om, og hvornår de første ankommer.

Spørgsmål: Kan det blive inden året er omme, at de kan komme til Danmark?

- Det kan det bestemt godt.

- Det, som man ikke skal tage fejl af, er, at den ukrainske hær og særligt ledelsen af den ukrainske hær er helt enormt velorganiseret.

- Danmark er et af stederne, hvor der vil foregå træning, og der er andre europæiske lande, som også har igangsat aktiviteter med træning, siger Morten Bødskov.

Han påpeger, at Danmark har "årelang erfaring med træning af det ukrainske forsvar".

Det skete eksempelvis i Ukraine fra 2015 og frem til den russiske invasion 24. februar.

Danmark har også tilbudt Ukraine, at det danske hjemmeværn kan uddanne og udvikle et ukrainske hjemmeværn. Dette er der fortsat dialog om, lyder det.

Under Morten Bødskovs besøg i Kyiv har han også mødtes med præsident Volodymyr Zelenskyj.

11. august var Danmark medvært for en donorkonference i København. Her blev en række lande enige om at støtte Ukraine i krigen mod Rusland med over 11 milliarder danske kroner.

Det er på baggrund af donorkonferencen, at Bødskov tirsdag er i Kyiv, hvor der blev afholdt en opfølgende konference med virtuel deltagelse fra en række land.

