Ukuelig KD-formand låner Obamas signaturtale på Folkemødet

Efter fem folketingsvalg i træk uden gevinst for Kristendemokraterne har konstitueret formand Marianne Karlsmose ikke givet op.

Foran et beskedent fremmøde på hovedscenen på Folkemødet hiver hun den tidligere amerikanske præsident Barack Obamas klassiker frem:

- Yes we can!

Den konstituerede formand, som tog over, da Isabella Arendt forlod Kristendemokraterne, er dog ikke mere sejrssikker, end at hun indleder flere sætninger med: "Der er brug for et parti, som ...".

Artiklen fortsætter under annoncen

For mener vælgerne så, at der er brug for et parti som Kristendemokraterne?

- Ja, hvis de lytter til vores politik. Vi er oppe imod en medieverden, der har dømt os ude, og der er mange, der ikke lytter. Så mange er der heller ikke til min tale. Kan jeg få vælgerne til at forholde sig til det, som jeg står for, så mener jeg, at der er brug for det, siger Karlsmose.

I sin tale lægger hun særlig vægt på styrket psykiatri og familiepolitik, men også partiets udlændingepolitik med modstand mod stramninger og fokus på menneskets værdi er centralt og skiller sig ud fra flertallet i Folketinget.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få 0,7 procent af stemmerne.

Der er flere partier på den borgerlige fløj, der bevæger sig i området nær spærregrænsen. Marianne Karlsmose har især øjnene rettet mod Moderaterne. Den højre del af højrefløjen er uden betydning.

- Jeg mener ikke, at det gedemarked på den yderste højrefløj betyder noget som helst i forhold til, at der er brug for Kristendemokraterne. De slås med hinanden, siger hun.

Anderledes forholder det sig med Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, da de to partier ifølge KD-formanden begge er midtersøgende, og de "tør samtalen frem for drillerierne".

- Lars Løkkes projekt er jo mest centreret om Lars Løkke. Han har jo skiftet mening gennem tiden. Så hvor er det lige, at han står? Der mener jeg, at vi har vist, at vi har en stabilitet, samtidig med at vi har udviklet vores politik, siger Karlsmose.

Hun peger på, at Kristendemokraterne - modsat Moderaterne - har valgt side og peger på en borgerlig statsminister.

- Jeg synes, vi har brug for et regeringsskifte. men jeg så gerne, at den statsminister søger ind mod midten og ikke lader Pernille Vermund (NB) svinge taktstokken, siger Karlsmose.

Jens Rohde, som repræsenterer partiet i Folketinget, men som har meddelt, at han ikke stiller op næste gang, har trods uroen været vigtig for Kristendemokraterne, mener den konstituerede formand.

Han har blandt andet sat sit aftryk med partiets 2030-plan, og partiet har fået en økonomisk politik, som før det seneste valg var et sort hul.

- Jens er knivskarp på, at tingene skal finansieres. Når man ikke har været i Folketinget i mange år, så har man en tendens til, at man kan ønske sig alt muligt. Før har vi været lidt mere fokuserede på, hvad vi gerne vil bruge penge på, siger Karlsmose.

Senest Kristendemokraterne fik valgt kandidater til Folketinget var ved valget i 2001.

Ved valget i 2019 var partiet dog kun cirka 200 stemmer fra at få et kredsmandat.

/ritzau/