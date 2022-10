Ulla Kokfelt stiller op for Nye Borgerlige: Interesserede sig ikke for politik før 11. september 2001

Ulla Kokfelt, du stiller op for Nye Borgerlige. Hvorfor gik du ind i politik?

Jeg har grundlæggende overhovedet ikke interesseret mig for politik næsten hele mit liv. Men efter de to fly fløj ind i de to tårne, og efter otte år hvor jeg boede i Sverige med min mand, begyndte jeg at få øjnene op for konsekvenserne ved indvandring. Jeg kunne se det i mine døtres klasser, i ghettoerne og i gadebilledet.