Ulovlige forhandlere sælger selvtests og medicin på nettet

Lægemiddelstyrelsen advarer om hjemmesider, der sælger medicin, som påstås at kunne behandle Covid-19.

Uautoriserede forhandlere sælger ulovligt medicin og selvtests på nettet ved at udnytte frygt og bekymringer under den igangværende coronavirus-pandemi.

Det advarer Lægemiddelstyrelsen om i en pressemeddelelse.

Flere steder i udlandet og et par steder i Danmark er der dukket sådanne hjemmesider op, der drives af ulovlige forhandlere.

Her sælges medicin, der påstås at kunne behandle Covid-19, og test, som påstås at kunne give svar på, hvorvidt man har sygdommen.

Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, advarer mod de ulovlige hjemmesider.

- Det er folk, der slår plat på den situation, vi befinder os i, siger han i pressemeddelelsen.

- De udnytter folks frygt og bekymringer, og det er særdeles usympatisk. Derfor holder vi et ekstra vågent øje, så borgerne ikke bliver snydt til fare for deres liv og helbred.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en vaccine mod coronavirus, og der er endnu ikke dokumentation for, at allerede godkendt medicin til andre sygdomme har en effekt mod Covid-19.

Verden over arbejdes der på højtryk på at udvikle medicin, der kan behandle Covid-19.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer alle borgere om at anmelde det til styrelsen, hvis man har mistanke om, at en virksomhed, en person eller et apotek sælger forfalsket medicin.

/ritzau/