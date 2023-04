Ulovlige kopivarer tager livet af små virksomheder

Nye Hugo Bos-underbukser, en Chanol-taske og Guggi-briller. Kopivarer er fortsat et stort problem.

Og det går særligt ud over små og mellemstore virksomheder i Danmark, lyder det fra Patent- og Varemærkestyrelsen i en pressemeddelelse.

Små virksomheder har 34 procent mindre sandsynlighed for at overleve som virksomhed efter fem år, hvis kopister krænker deres immaterielle rettigheder, viser ny rapport fra OECD og den europæiske varemærkeorganisation EUIPO.

Derfor er der også grund til at oplyse virksomhederne om deres rettigheder, fastslår styrelsen.

- Vi ved, at mange virksomheder har lavt eller intet kendskab til immaterielle rettigheder, siger Henriette Vængesgaard Rasch, der er varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det koster penge at registrere en virksomheds rettigheder. Men ifølge varemærkechefen er det en investering.

- Den europæiske varemærkemyndighed har lavet en undersøgelse, der peger på, at virksomheder, inden for 11 sektorer, på det danske marked tilsammen mister syv milliarder kroner i tabt salg på grund af handlen med kopivarer.

- Desuden mister vi knap 5000 arbejdspladser, siger Henriette Vængesgaard Rasch.

Rapporten konkluderer, at små og mellemstore virksomheder er i større risiko end store virksomheder for at blive kopieret. De har ikke samme kapacitet, ressourcer og viden om rettigheder.

Derfor lyder opfordringen fra Patent- og Varemærkestyrelsen, at flere virksomheder registrerer og beskytter deres produkter med for eksempel varemærker og designrettigheder.

Før i tiden var det især luksusvarer, der var sårbare overfor at blive kopieret. Men i dag er det nærmest alle typer af varer, påpeger Henriette Vængesgaard Rasch

- På det danske marked ser vi især, at det er sko og tøj, siger hun.

Ifølge rapporten er kopivarerne oftest at finde indenfor elektronik, tøj, parfume og kosmetik.

