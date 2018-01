Ulovligt at parkere på kantlinjen

* Som Ritzau skrev 3. januar, er en række ændringer til de såkaldte vejafmærkningsbekendtgørelser trådt i kraft fra årsskiftet.

* Her bliver det under punktet "Afmærkning på kørebanen" og parkeringssymboler af typen V 33 præciseret, at "parkering i afmærkede parkeringsbaner skal ske på den del af arealet, hvor der ikke er markering af bred kantlinje, jf. § 57".

* Reglen er ikke ny, men af pædagogiske årsager har man ifølge Vejdirektoratet valgt at præcisere den.

* FDM er uforstående over for, at man dermed risikerer en parkeringsafgift for at parkere på flere parkeringsbaner på de danske veje, hvor bredden gør det umuligt for selv smalle køretøjer at parkere indenfor banen.

* 12. januar meddeler Transportministeriet, at transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og transportordførere fra DF, V, LA og K er blevet enige om at ændre reglerne.

- Det skal fremover være tilladt at parkere på kantlinjen, så længe bilens dæk ikke overskrider den ydre kantlinje.

Kilder: Vejdirektoratet, FDM, Transportministeriet.

