Ultimative krav til Socialdemokratiet

* Enhedslisten

Vil udtrykke mistillid og bekæmpe, at der kommer en rød regering, hvis ikke der kommer et brud med den økonomiske politik, som for eksempel De Radikale står for.

* De Radikale

Vil udtrykke mistillid og bekæmpe en rød regering, hvis ikke integrationen af flygtninge i det danske samfund øges. Socialdemokratiet har omvendt garanteret en stram udlændingepolitik.

Desuden har De Radikale stillet fire andre krav, som dog ikke er ultimative.

* Alternativet

Partileder Uffe Elbæk har lanceret sig selv som statsministerkandidat og sagt, at han trækker sine mandater ud af ligningen og ikke vil forhindre nogen i at danne regering. På grund af negativ parlamentarisme kan man dog ikke trække sine mandater ud af ligningen, da man kan blive statsminister ved ikke at have et flertal imod sig.

Senere har partiet nuanceret og sagt, at det afgørende er, om Alternativet kan godkende en statsministers regeringsgrundlag. Der er dog intet statsretligt krav om, at en regering har et regeringsgrundlag.

* SF

Vil gerne gå med i regering med Socialdemokratiet, men er ikke klar til at vælte partiet, hvis det ikke sker.

/ritzau/