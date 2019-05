Ulve stod bag 26 fårs død i Vestjylland

Dna-undersøgelse slå fast, at ulvebid kostede 26 får livet i det mest dødelig ulveangreb på danske grund.

Det var en eller flere ulve, som natten til den 3. april kostede 26 får livet ved Sandfær Plantage nær Holstebro i Vestjylland.

Det bekræfter vildtkonsulent i Naturstyrelsen Jens Henrik Jacobsen.

Det er undersøgelser af dna fra de dræbte fårs bidemærker, der har påvist, at det var ulve, der stod bag biddene. Det gør det til det mest dødelige ulveangreb i Danmark.

Hos Miljøstyrelsen oplyste man kort efter fundet af de døde får, at man mente, at fårenes indhegning ikke havde været i ordentlig stand.

- Fårene er – så vidt jeg er orienteret – blevet sat ud for meget få dage siden i et hegn, som ikke er blevet vedligeholdt ordentligt. Dermed har der været forholdsvist let adgang for det eller de dyr, som altså muligvis er ulve, sagde naturplanlægger Lasse Jensen i april.

Han sagde samtidig, at der var begået hærværk mod hegnet, som der var klippet hul i.

- I helt samme område har der den sidste måned gået får i tre andre indhegninger, uden at det har ført til angreb. Disse indhegninger er blevet vedligeholdt løbende. Det viser, hvor vigtigt det er, at hegnene fungerer, sagde han i forbindelse med fundet af de døde får.

I 2018 blev der dokumenteret i alt 28 ulveangreb på husdyr i Danmark.

