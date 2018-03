Umotiverede jobansøgere spilder virksomheders tid

Fire ud af ti virksomheder får jobansøgninger fra ledige, der ikke er interesseret, viser ny undersøgelse.

Fire ud af ti virksomheder har inden for det seneste år oplevet at få ansøgninger fra ledige, der slet ikke er interesserede i det job, de søger.

Det viser en spørgeundersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Erhverv.

De umotiverede ansøgninger frustrerer virksomhederne, forklarer chefkonsulent Peter Halkjær, Dansk Erhverv.

- Det betyder, at der er virksomheder, der bruger en del ressourcer på det.

- Men det betyder også, at der er et arbejdsudbud blandt ledige, som virksomhederne ikke kan gøre brug af, siger Peter Halkjær.

- Det er skidt, fordi virksomheder i stort omfang er ramt på mangel på arbejdskraft, siger han.

Det har før været dokumenteret, at virksomheder modtager såkaldte proformaansøgninger.

Men omfanget i den seneste undersøgelse overrasker Peter Halkjær.

Årsagen er ifølge professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, rigide krav til de ledige.

De skal hele tiden producere jobansøgninger med det resultat, at der skydes med spredehagl.

- Jeg er enig i, at der er for mange proforma-jobansøgninger, men det er jo, fordi de ledige bliver pisket til at søge job hele tiden, uden at det betyder ret meget, hvad de søger, bare de søger en hel masse, siger Henning Jørgensen til Politiken.

Hos Dansk Erhverv mener Peter Halkjær, at jobcentrene skal skrue tommelskruerne på over for ledige, som lægger billet ind på stillinger, de slet ikke er interesserede i.

- Det er mennesker, som hæver enten dagpenge eller kontanthjælp, og som tilkendegiver, at de står til rådighed.

- Men rådigheden er begrænset, fordi de ikke udnytter de jobmuligheder, der er.

- Derfor efterlyser vi, at man ude i jobcentrene bliver mere effektive til at sanktionere ledige, der ikke står til rådighed, siger Peter Halkjær.

/ritzau/