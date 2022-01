DSB oplyser, at under ti procent af regionaltog på Sjælland umiddelbart påvirkes af sygeaflysninger.

Under coronabølge får sygefravær DSB til at aflyse enkelte tog

Mens coronasmitten med den nye omikronvariant raser, aflyser DSB på grund af højt sygefravær fast enkelte afgange på sjællandske strækninger.

Det fremgår af DSB's hjemmeside fredag.

Fra 6. januar til 21. januar kører regionaltoget mellem Københavns Lufthavn og Slagelse således ikke.

Derudover vil der også køre færre regionaltog mellem Helsingør, København H og Roskilde i store dele af samme periode - og frem til 23. januar.

- Vi gør det, fordi vi har et højt sygefravær, siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov, og uddyber, at man har en klar formodning om, at en del af sygefraværet skyldes de høje coronatal.

Han understreger dog også, at DSB som arbejdsgiver ikke går nærmere ind i årsagerne til den enkelte ansattes fravær.

Bispeskov oplyser videre, at man har valgt de faste aflysninger på enkelte strækninger i stedet for løbende at foretage aflysninger og skabe usikkerhed.

- I stedet for at gøre det ad hoc, så lægger vi fast nogle aflysninger ned på de to regionaltogsystemer for at sige, at man som kunde kan regne med, at de øvrige tog kører, forklarer Bispeskov.

- Det her drejer sig om under ti procent af de regionaltog, der kører på Sjælland, fortsætter han.

Tony Bispeskov fortæller, at han endnu ikke ved, om der kommer flere aflysninger.

- Det kan jeg jo ikke afvise. Men hvis sygefraværet ligger på det niveau, som vi har i øjeblikket, så kommer der ikke til at ske yderligere aflysninger, for så har vi fundet det niveau, som passer til situationen, siger han.

Smitteniveauet i det danske samfund er fortsat højt.

Fra torsdag til fredag blev der registreret 18.261 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

Det er lidt lavere end de foregående dage. Viggo Andreasen, som er professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, ser det som et tegn på, at der forhåbentlig er mere ro på epidemien efter den store stigning i antallet af smittede efter jul og nytår.

/ritzau/