Underleverandører kan kompenseres for tabt omsætning

Cateringfirmaer, restauranter og teltudlejere bliver fremover omfattet af politiske hjælpepakker.

Fremover bliver Folketingets hjælpepakker udvidet, således at også underleverandører til fester omfattes.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde fredag eftermiddag.

Udvidelsen betyder, at også cateringfirmaer, restauranter og teltudlejere blandt andet kan få kompensation for tabt omsætning.

- Vi forstår godt, at I er ramt, og at det er svært lige nu. Og derfor vil jeg også allerede sige i dag, at vi lægger op til, at kompensationsordningerne udvides.

- På den måde skaber vi mere samtidighed mellem restriktioner og skærpelser og kompensationer, siger Simon Kollerup.

/ritzau/