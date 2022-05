Undersøgelse: 478.000 danskere har problemer med pengespil

Antallet af personer, der har problemer med pengespil er fordoblet i løbet af en femårig periode. I 2021 havde 478.000 personer pengespilsproblemer. Det tal lød i 2016 på omkring 212.000 personer.

Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen henviser til en rapport fra Spillemyndigheden, som hører under Skatteministeriet. Samme myndighed har også undersøgt udbredelsen af problemet i 2016.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kalder tallene for "stærkt bekymrende".

- Vi er nødt til at gøre noget, for vi kan ikke bare ignorere udviklingen. Det er formentlig ikke nok bare at justere på nogle ting rundt omkring. Vi skal tage grundlæggende fat om problemerne, siger Jeppe Bruus til Jyllands-Posten.

Og det er der behov for. Det mener Henrik Thrane Brandt, der er centerleder i Center for Ludomani. Han efterspørger blandt andet en handlingsplan mod spilproblemer.

- Og så skal vi have set på bonusordningerne. Der står direkte i rapporten, at bonusordninger gør, at spillerne får lyst til at spille mere, siger Henrik Thrane Brandt.

Bonusordninger indgår på mange onlinekasinoer. Netop dette marked har i det seneste årti haft en vækst på 167 procent.

Skatteminister Jeppe Bruus vil efter sommerferien indbyde Folketingets partier til indledende diskussioner.

Skatteministeren vil særligt have fokus på forebyggende indsatser i forhold til børn og unge.

Han vil også se på, hvordan danskerne kan "undgå at blive bombarderet af spilreklamer".

Tallene, som indgår i Spillemyndighedens rapport, kommer fra en rundspørge foretaget af analysefirmaet Rambøll med 3.861 adspurgte.

Der skelnes mellem et lavt, moderat og alvorligt niveau af problemer med pengespil.

29.500 personer har et alvorligt niveau, hvilket er en stigning fra 16.000 i 2016. Stigningen kan grundet statistisk usikkerhed ikke betegnes som signifikant.

I 2021 havde 161.000 personer ifølge undersøgelsen moderate problemer med pengespil, mens det i 2016 var 49.000.

/ritzau/