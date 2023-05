Undersøgelse af dagtilbud er et wake up-call for minister

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har fredag sendt et brev til landets kommuner for at indskærpe, at de har en del af ansvaret for kvaliteten i vuggestuerne.

Det gør han, efter at en ny, stor undersøgelse - den første af sin slags - har vist, at kvaliteten i knap fire ud af ti vuggestuer er utilstrækkelig.

- Jeg godt tænke mig, at vi som samfund og i kommunerne har en langt mere kvalitativ diskussion om, hvad det er for en kvalitet, som bliver leveret i kommunerne, siger han.

Han påpeger, at kvaliteten i dagtilbuddene for de 0-2 årige er meget svingende, selv om ressourcerne og de økonomiske rammer er de samme.

- Der er nogle steder, der er verdensklasse. Jeg har selv en datter i et dagtilbud på Københavns Vestegn, som er sindssygt godt. Og så er der andre steder, hvor det er virkeligt dårligt, siger Mattias Tesfaye.

- Det er nok mere en henvendelse fra mig om, at nu har vi altså en fælles opgave. Noget af ansvaret ligger på Christiansborg, men noget af ansvaret ligger også på rådhusene, siger han.

Kvalitetsundersøgelse af de kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn er lavet for Børne- og Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Resultaterne for daginstitutionerne viser, at 13 procent har god kvalitet, 49 procent har tilstrækkelig kvalitet, mens 38 procent har utilstrækkelig kvalitet.

- Jeg er først og fremmest bekymret over kvaliteten for mange af vores børn, som bruger en meget stor del af deres dagligdag i vuggestuer. Jeg er også glad for, at vi har en rapport, som kan bruges som et inspirationskatalog til at hæve kvaliteten, siger ministeren.

- For ud over, at det et wake up call, så er det også en gave, for det er faktisk ret godt beskrevet, hvad der er forskel på lav kvalitet og høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Mattias Tesfaye fremhæver, at der allerede er tiltag på vej, som skal højne kvaliteten i dagtilbuddene.

Blandt andet loven om minimumsnormeringer, som træder i kraft næste år, som vil betyde, at der i gennemsnit skal være én voksen til tre børn i vuggestuerne og én voksen til seks børn i børnehaverne.

Desuden er der sat penge af på finansloven til at opkvalificere det pædagogiske personale i daginstitutionerne.

I første omgang er dagtilbuddene for de 0-2 årige blevet undersøgt og i efteråret skal dagtilbuddene for de 3 til 5-årige undersøges.

Ministeren frygter, at den vil vise samme svingende kvalitet.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor børnehavealdersgruppen skulle se meget anderledes ud en vuggestuealdersgruppen, siger han.

- Derfor mener jeg også lige så godt, at vi på børnehaveområdet kan begynde at arbejde med de samme kvalitetsstandarder og ikke sidde og afvente, at der kommer en ny rapport.

En række partier har kaldt ministeren i samråd om kvaliteten i dagtilbuddene.

