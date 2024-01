Undersøgelse af Skat løber op i mindst 353 millioner kroner

Undersøgelseskommissionen om Skat bliver historisk dyr - og det skyldes blandt andet høje advokatregninger.

Heriblandt har den beskikkede advokat for den tidligere skatteminister Jonas Dahl (SF), Christian Ditlev Hindkjær, indtil videre faktureret over 3,3 millioner kroner.

Det skriver Politiken fredag på baggrund af aktindsigter.

Beløbet dækker salær, transportgodkendelse og andre udlæg.

Jonas Dahl fungerede kun som skatteminister i 49 dage, og kommissionens afhøring af ham varede et kvarter.

Advokaten har dog brugt noget længere tid i kommissionen, da han i alt er mødt op i 112 dage. Og det har altså fået regningen til at løbe op, skriver avisen.

Det er et tidsforbrug, som Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i offentlig forvaltning, ikke mener, man kan forsvare.

- Jonas Dahl er jo i høj grad en biperson. Han er overhovedet ikke vigtig, siger professoren til Politiken.

Ifølge avisen er intet i strid med reglerne. Det er primært op til advokaterne selv at vurdere, hvornår det er relevant at møde op til møderne for at kunne rådgive deres klienter.

Og Christian Ditlev Hindkjær afviser selv, at han er mødt op oftere end nødvendigt.

- Jeg har 110 procent sikkert ikke deltaget i noget, som jeg ikke på forhånd syntes kunne være relevant, siger han til Politiken.

Han udtaler dog også, at nogle af de afhøringer, han har siddet med til, "i retroperspektivt lys" ikke har været så interessante.

Ifølge Justitsministeriet har bisidderne indtil videre fået udbetalt over 57 millioner kroner.

I alt forventes udgifter til kommissionens arbejde at løbe op i cirka 353 millioner kroner. Det viser den seneste opdateringen af budgettet fra Justitsministeriet ifølge Politiken.

Tallet er dog foreløbigt, da man endnu ikke kan svare på, hvornår arbejdet bliver afsluttet, lyder det.

