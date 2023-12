Undersøgelse af tabte Mærsk-containere vil tage flere måneder

Hvorfor, hvordan og helt nøjagtig hvor, Mærsk-containere røg over bord i juledagene, vil formentlig tage flere måneder at få svar på.

Det siger undersøgelseschef Øssur Jarleivson Hilduberg fra Den Maritime Havarikommission, der allerede er i fuld gang med en undersøgelse af hændelsen.

- Det tager typisk et par måneder. Det afhænger af, hvor travlt vi har, siger han.

Kommissionen er allerede i fuld gang med undersøgelsen ved at indsamle data fra skib, vejr og myndigheder. Det arbejde vil fortsætte en måneds tid. Derfra kan kommissionen gå ind i næste fase af undersøgelsen, som er analysen af hændelsen.

Sko, køleskabe, kanyler og meget midt imellem er drevet op på strandbredderne mellem Bulbjerg og Blokhus i Nordjylland, efter at godt 40 containere fra et Mærsk-skib faldt over bord fredag.

Den Maritime Havarikommission er en selvstændig enhed under Erhvervsministeriet. Kommissionen undersøger ulykker inden for skibsfart.

- Vores opgave er at finde ud af, hvad der er sket og hvorfor. Det juridiske spørgsmål er ikke os, siger Øssur Jarleivson Hilduberg.

Han påpeger, at der i starten vil være mange spekulationer om, hvordan det er sket, og hvis ansvar det er.

- Der vil vi gerne mane til besindelse. Der kan være mange årsager, siger han.

Når undersøgelsen er færdig, vil resultatet blive offentliggjort på kommissionens hjemmeside.

Det knap 400 meter lange containerskib sejlede ud fra vestkysten under stormen Pia, der ramte Danmark torsdag og fredag. Ifølge Mærsk er containerne faldet over bord omkring 30 kilometer ud for Hanstholm.

Rederiet vurderer, at 46 containere er røget over bord. Det endelige tal vil dog først foreligge, når alle containere er taget af i polske Gdansk, hvor skibet for nuværende ligger til kaj.

Tirsdag mødes repræsentanter fra Mærsk med de lokale strandfogeder i området for at lægge en slagplan for oprydningen.

