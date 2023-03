Undersøgelse: Fællesskaber kan skabe social mistrivsel for unge

Unge mennesker kan komme til at betale en for høj pris for at være en del af fællesskabet. Det kan i sidste ende skabe social mistrivsel.

Det fortæller Noemi Katznelson, der er professor og centerleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Hun er medforfatter til den nye bog "Fællesskaber i ungdomslivet: Når de gør godt, og når de gør ondt". Den har hun skrevet sammen med Marie Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen.

Bogen undersøger unges forhold til fællesskaber og bygger på 67 kvalitative interviews med unge mellem 14 og 19 år.

- Når fællesskaber er bedst, oplever de unge, at det giver dem rigtig meget. Men for nogle unge bliver det også en kamp at passe ind, og der kan fællesskaberne også føre til, at man får det rigtig skidt, siger Noemi Katznelson.

Overordnet er fællesskaber en vigtig del af ungdomslivet og skaber ofte en masse glæde og positive oplevelser.

Men for dem, der igen og igen har dårlige oplevelser i forbindelse med fællesskaber, kan det nærmest blive en selvopfyldende profeti, fortæller hun.

For alligevel at blive inkluderet i fællesskabet, kan nogle unge komme til at betale en høj pris.

- De kan komme til at overskride deres egne grænser og gøre ting, de ikke har lyst til, siger Noemi Katznelson.

Det kan for eksempel være, at man drikker sig mere fuld, end man egentlig har lyst, til for at blive opfattet som sjov.

I bogen er beskrevet seks positioner, som kan være svære i et fællesskab.

Det kan eksempelvis være en usynlig position, hvor man oplever, at man er ligegyldig. Det kan også være en dyrekøbt position, hvor man hele tiden betaler overpris, for at være med.

Alle mennesker oplever at have en svær position i et fællesskab en gang imellem. Men når det sker igen og igen, kan det gøre ondt, fortæller Noemi Katznelson.

- Fællesskaber er ikke en universalløsning på mistrivsel. Der skal hele tiden arbejdes på dem, for at de bliver opbyggende frem for nedbrydende, siger hun.

Derfor er det vigtigt, at voksne tør at blande sig i de unges fællesskaber.

- Vi skal sørge for, at der er fællesskaber til alle. Der er brug for, at vi som voksne hjælper med at sætte rammer og lave spilleregler i unges fællesskaber, siger Noemi Katznelson.

