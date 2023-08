Undersøgelse finder stor mistrivsel blandt pensionister

En stor del af de ældre borgere, der forlader arbejdsmarkedet til fordel for et liv som pensionist, bliver ramt af ensomhed og mistrivsel, mens de, der bliver på arbejdsmarkedet, trives.

Det viser en trivselsundersøgelse, der er udarbejdet af Institut for Lykkeforskning på vegne af organisationen Faglige Seniorer og foreningen Østifterne ifølge Politiken.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af svar fra 14.000 seniorer.

Politiken skriver, at undersøgelsen viser, at 8,5 procent af de seniorer, der har trukket sig tidligt fra arbejdsmarkedet, er svært ensomme.

Blandt de, der trækker sig, når de når pensionsalderen er det 6,9 procent.

Ifølge avisen svarer det til, at der i de to grupper er mere end 100.000 svært ensomme mennesker.

Det er især blandt de seniorer, der pludseligt og ufrivilligt må trække sig fra arbejdsmarkedet, at ensomheden er stor. Blandt dem er sandsynligheden for at blive ensom dobbelt så står som hos andre grupper.

Undersøgelsen er den første del af projektet SeniorKlar. Projektet skal over de kommende fem år udvikle bedre overgange fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen.

Michael Birkjær, der er senioranalytiker på Institut for Lykkeforskning og står i spidsen for projektet, siger, at undersøgelsen også vidner om, at der er et enormt potentiale for, at de ældre lønmodtagere kan fortsætte på arbejdsmarkedet.

Han fortæller til Politiken, at undersøgelsen viser, at mere end 60 procent af alle seniorer er klar til at forlænge deres arbejdsliv.

Det kræver dog, at både virksomheder og kommuner rammer borgerne med det rigtige arbejdstilbud.

- Det er vores stærke hypotese, at mere fleksible arbejdsforhold og frihed for alle dem, som gerne vil trække sig tidligt fra arbejdsmarkedet, både kan forlænge deres arbejdsliv og forbedre deres trivsel, siger han til avisen.

/ritzau/