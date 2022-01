Det er godt at dyrke motion. Men hvis man træner for meget, kan det forkorte ens levetid, mener hjertelæge.

Undersøgelse: Hverken for meget eller for lidt motion er godt

Mange tror, at jo mere motion man dyrker jo bedre er det.

Men sådan forholder det sig ikke, da det er muligt at motionere for meget.

Det mener Peter Schnohr, som er hjertelæge, der har forsket i, hvordan motion påvirker kroppen. Det har han gjort gennem "Østerbroundersøgelsen" som var den første undersøgelse, der viste at den gennemsnitlige motionsløber bliver seks år ældre end alle andre.

Men i undersøgelserne fra "Østerbroundersøgelsen" fremgår det også, at de som løber meget hurtigt, i mindst en time hver dag, ikke lever længere end de der slet ikke motionerer.

- Det er jo godt, at mange danskere er begyndt at løbe, men det er også vigtigt, at folk ved, at for meget motion heller ikke er godt, siger han.

Han kalder forholdet mellem motion og levelængde for U-formet. For lidt er ikke godt, men det er for meget heller ikke.

Ifølge Peter Schnohrs undersøgelser er derfor vigtigt, at man holder en pausedag minimum en gang om ugen, samtidig med at man ikke dyrker for meget voldsom motion, hvis man vil forlænge levelængden gennem motion.

- I de nuværende guidelines står der ikke noget om, at man kan motionere for meget. Men det er det, som vi har vist. Hvis du motionerer rigtig meget hver dag, så er det ikke godt. Det kan man nærmest dø af, siger han.

Ifølge undersøgelserne er det optimalt, hvis man motionerer 2,5 til 4,5 timer om ugen for at forlænge sin levetid, men så snart man træner mere end 10 timer, begynder det at være farligt for kroppen, forklarer Peter Schnohr.

Dog skal man være opmærksom på, at mindre end to timers træning om ugen også forkorter levetiden, siger han.

- Det er godt at dyrke motion og det er vigtigt for kroppen og det kan forlænge levetiden, men alt skal gøres med måde og derfor er den gyldne middelvej bedst, siger Peter Schnohr.

I undersøgelsen har man analyseret flere sportsgrene og fundet sammenhæng mellem levelængde og motion. Det drejer sig om: Tennis, badminton, cykling, svømning, fodbold, håndbold, svømning, motionsløb, gymnastik og vægtløftning.

/ritzau/