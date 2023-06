Undersøgelse: Hvert tredje barn bliver solskoldet i sommerferien

Hvert tredje barn bliver solskoldet i sommerferien, og solskoldninger er særligt farlige i barndommen.

Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Organisationens nye rapport viser, at 32 procent af forældre med hjemmeboende børn under 18 år angiver, at deres barn blev solskoldet under sommerferien sidste år.

Det bekymrer Peter Dalum, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelses solkampagne.

- Tallene viser tydeligt, at vi som forældre skal gøre mere for at solbeskytte vores børn. Både når vi holder ferie i Danmark og især når rejsen går sydpå.

- Derfor skal vi huske at pakke solhat og solcreme i feriekufferten, og så gøre som de lokale og holde en lang siesta i skyggen midt på dagen, siger han.

Solskoldninger øger risikoen for hud- og modermærkekræft.

Ifølge meddelelsen er celledelingen i overhudens pigmentceller størst tidligt i livet, og derfor har solens uv-stråling lettere ved at påvirke cellernes arvemateriale.

- Jo tidligere børn udsættes for skadelige uv-doser fra solen, jo længere tid har skaderne også til at udvikle sig til hud- og modermærkekræft senere i livet, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen viser også, at de små børn bliver bedre solbeskyttet end ældre.

20 procent af forældre til børn i alderen 0-5 år angiver, at deres børn blev skoldet i ferien, mens det gælder 37 procent af børn i alderen 11-15 år og 42 procent af de 16-17-årige.

- Et godt råd til forældre med større børn er at være gode rollemodeller i solen.

- Hvis vi selv husker solcremen og solhatten og holder os i skyggen midt på dagen på sommerferien, er der god chance for, at vores børn gør det samme, siger Peter Dalum.

Næsten 5000 borgere i Danmark i alderen 15-70 år har deltaget i organisationens spørgeskemaundersøgelse om deres viden og holdninger, når det kommer til solbeskyttelse og adfærd i solen.

