Undersøgelse: Inflation har gjort os mere opmærksomme på madspild

De stigende priser har tilsyneladende fået flere danskere til at tænke mere over madspild og købe flere varer, som snart overskrider sidste salgsdato.

I hvert fald svarer 46 procent af de adspurgte i en undersøgelse som analysevirksomheden Epinion har lavet for appen Too Good To Go, at de vil mindske madspild i de kommende måneder.

Det er en naturlig effekt, mener landechef hos Too Good To Go, Heidi Boye, som har en PhD. i forbrugeradfærd.

- Når fødevarepriserne stiger, så er det klart, at så begynder fødevareindkøbet at udgøre en større del af den danske befolknings husholdningsbudget, siger hun.

Hun mener, at danskerne tillægger varerne større værdi og får mindre lyst til at smide varerne ud, når de er dyrere.

46 procent af respondenterne i Epinions undersøgelse svarer, at de vil købe datovarer i de kommende måneder - varer som enten har overskredet eller snart overskrider sidste salgsdato.

- Det vi også ser er, at forbrugerne også ser mere på, hvordan de kan få mest for pengene, og hvordan de kan købe smartere ind, siger Heidi Boye.

51 procent af de kvindelige respondenter svarer, at de vil mindske madspild i de kommende måneder. Det samme svarer 40 procent af de mandlige deltagere.

Appen Too Good To Go hjælper restauranter, supermarkeder og lignende med at sælge overskudsmad, som ellers ville blive smidt ud.

Og der har også været stor interesse for appen i år ifølge Heidi Boye.

- Bare den seneste måned har vi haft en stigning på 25 procent i betalende brugere, fortæller hun.

Hun håber, at der kan blive skabt nogle gode vaner, så fokussen på at undgå madspild vil fortsætte, selv når inflationen ikke længere fylder i hverdagen.

Omkring 814.000 ton spiselige fødevarer går hvert år til spilde i Danmark. Det viser tal fra Miljøstyrelsen, som sidste år lavede en stor undersøgelse af madspild i Danmark.

Analysevirksomheden Epinion har spurgt 1010 personer i forbindelse med undersøgelsen for Too Good To Go.

/ritzau/