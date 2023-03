Undersøgelse: Øremærket barsel til mænd virker

Øremærket barsel til fædre har hurtigere end ventet skabt et markant løft i fædres brug af barsel.

Det viser en ny undersøgelse blandt medlemmerne af Ingeniørforeningen (IDA), der som formentlig første fagforening har undersøgt effekten blandt medlemmerne.

Efter stor debat trådte de nye regler med et bredt politisk flertal bag sig i kraft 2. august sidste år.

Reglerne gav 11 ugers orlov øremærket til far eller medmor mod hidtil bare to uger.

De nye tal fra IDA viser, at fædrene hurtigt har taget en væsentligt større del af orloven sammenlignet med tidligere. Fra 9,5 uger til 13,6 uger. Kvinderne har i snit taget næsten fire en halv uge mindre.

Formanden for Ansattes Råd i IDA, Malene Matthison-Hansen, hilser udviklingen velkommen.

- Idéen med mere forældreorlov til fædre har været med til at rokke ved den stereotype tilgang, at barsel er noget, som kun mor tager. Vi kan se, at det rykker og flytter mere tid over til far og dermed et mere ligeligt ansvar i familien, siger hun.

Hun glæder sig over, at fædrene ifølge undersøgelsen tager 2,6 uger ekstra - ud over de øremærkede uger, de reelt nu har fået krav på.

Malene Matthison-Hansen kalder de nye regler en kæmpe fordel for alle.

- Børnene får meget mere af begge deres forældre tidligt i livet. I forhold til ligestillingen i hjemmet får faren lov til at tage et ansvar. Kvinder kommer mindre bagud i karriere og løn. Virksomhederne får nogle mere hele medarbejdere tilbage efter barsel, siger hun.

Hun erkender, at de eftertragtede ingeniører har lidt bedre muligheder end mange faggrupper for at opnå gode ordninger såsom som fuld løn under barselsorlov.

Men noget tyder på, at udviklingen går den vej.

Senest er der forhandlet nye overenskomster på plads for i omegnen af 600.000 privatansatte. Her er flere barselsuger med løn til far eller medmor på flere områder en del af pakken, der nu skal stemmes om.

For ansatte i finanssektoren er der lagt op til, at fædre og medmødre stiger fra 16 til 26 uger med fuld løn i den nye overenskomstaftale, så begge forældre ligestilles.

