Undersøgelse: Videregående uddannelsers kvalitet daler

De seneste to år er der kommet ledige skriveborde og mindre tid til feedback på de videregående uddannelser.

Studerende og undervisere oplever at, kvaliteten på de videregående uddannelser bliver forringet. Der er over de seneste to år kommet ledige skriveborde og mindre tid til feedback, skriver Politiken tirsdag.

En undersøgelse gennemført af Ingeniørfagforeningen (IDA) viser, at over halvdelen af de studerende på landets tekniske og naturvidenskabelige uddannelser oplever, at det i dag er vanskeligere at finde en læseplads.

Hver tredje oplever at få mindre feedback.

Hos underviserne svarer 37 procent, at mulighederne for at levere kvalitetsundervisning er forringet inden for de seneste to år, mens over 70 procent oplever at have for mange arbejdsopgaver.

Resultatet får IDA-formand Thomas Damkjær Petersen til at kræve opbremsning af den faste årlige besparelser på to procent, som regeringen siden 2016 har pålagt uddannelserne.

Ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har de videregående uddannelser allerede skåret 900 millioner kroner, og det skal de gøre en gang til frem mod 2021.

- Vi er ikke i tvivl om, at det er årsagen. Vi har hørt det fra både medlemmer og ledelsen på universiteterne. Selv på højeste ledelsesniveau synes de, det gør ondt, siger Thomas Damkjær Petersen til Politiken.

- Når vi oplever de her besparelser sammen med et stigende krav om, at vi skal være dygtige, virker det helt forkert.

Også studerende på medievidenskab, engelskstudiet og resten af landets videregående uddannelser beretter om markante forringelser, fortæller Sana Mahin Doost, der er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd.

- Der er et indskrænket rum for alt det, vi som studerende mener skaber god uddannelseskvalitet, siger Sana Mahin Doost, til Politiken, og fortsætter:

- Det viser, at vi efter år med nedskæringer rammer kerneydelsen, som er undervisning. Det overflødige fedt er fjernet, så vi er der, hvor det gør ondt både på studerende og på undervisere.

