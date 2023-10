Undervisere skal blive bedre til at hjælpe ordblinde elever

Undervisere på danske FGU-institutioner skal efteruddannes i, hvordan de kan indrette undervisningen, så elever med ordblindhed ikke bliver tabt.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Der bliver i en ny ordblindepakke, som er indgået mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget, afsat 43 millioner kroner over de kommende fire år til "kompetenceudvikling af undervisere på FGU-institutionerne".

FGU står for forberedende grunduddannelse og henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

- Vi har 43.000 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til Ritzau.

Han peger på, at FGU-institutionerne spiller en central rolle i forhold til at få flere unge i job eller uddannelse, og at det derfor er vigtigt med et ordblindevenligt miljø.

- Vi har spurgt lærerne, om de selv føler, at de er i stand til at etablere ordblindevenlige miljøer. Det er der desværre ikke særlig mange, der føler, siger ministeren.

Underviserne skal derfor lære at undervise i de teknologiske hjælpemidler, som er udviklet de seneste år - for eksempel bestemte programmer til elevernes mobiltelefoner.

I ordblindepakken er der også afsat penge til hjælpemidler, oplyser Mattias Tesfaye (S).

Ordblindepakken indeholder desuden et nyt forsøg, hvor forældre til elever, som testes ordblinde i løbet af folkeskolen, skal have tilbud om en ordblindetest.

Ordblindhed kan nemlig være arveligt.

- Det er kun én procent af alle voksne, der har været gennem ordblindetesten. At blive introduceret til nogle af hjælpemidlerne vil gøre, at mange kan fungere langt bedre i dagligdagen, siger Mattias Tesfaye (S).

- Desuden vil forældre bedre kunne forstå de hjælpemidler, deres egne børn bruger, og de vil dermed kunne hjælpe bedre med lektierne.

Der afsættes omkring 16 millioner kroner over de kommende fire år til initiativet.

Samlet set afsættes der i aftalen 30 millioner kroner årligt over de kommende fire år og 15 millioner kroner varigt fra 2028 og frem til ordblindeindsatsen.

/ritzau/