Undervisningsminister: Tungt valg at aflyse eksaminer

Det er med fortrydelse, at regeringen har aflyst eksamener i Folkeskolen. Det siger Rosenkrantz-Theil (S).

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger onsdag i Folketinget, at det har været en overordentlig svær beslutning at aflyse eksamen i Folkeskolen i år.

Det gør hun efter spørgsmål fra Venstres Kristian Jensen, der udfordrer beslutningen, da den ikke var sundhedsmæssigt påkrævet.

- Det har været noget af det allersværeste og noget af det, jeg har tænkt mest over. Konklusionen er udtryk for en prioritering. Det var ikke sundhedsmyndighederne, der forhindrede det.

- Jeg står ved den beslutning, siger ministeren.

Hun begræder på linje med Danske Skoleelever og Kristian Jensen, at folkeskoleelever ikke kan løfte deres årskarakter med en eksamen og ikke kan få erfaring med eksamen.

- Jeg deler fuldstændigt holdningen. Jeg tror, man får rigtigt meget ud af eksaminer. Både fagligt og som et vigtigt punktum for folkeskoletiden.

- Og vi berøver en årgang for en del af deres tidlige ungdom. Så det har været en tung beslutning, siger ministeren.

Ministeren understreger flere gange, at det var for at prioritere, at de mindste børn kunne komme tilbage i skole. Og dermed et rent, politisk prioriteringsspørgsmål.

Danske Skolelevers formand, Thea Enevoldsen, har tidligere i april sagt til Ritzau, at foreningen ser det som et problem, at der ikke kommer eksaminer.

- Det er ikke fair og lige adgang til ungdomsuddannelse, når man ikke får muligheden for at forbedre sit standpunkt til eksaminerne.

- Vores skolegang skal påvirkes så lidt som muligt. Der er ingen, som skal afvises fra gymnasierne på grund af corona, sagde Thea Enevoldsen i pressemeddelelsen.

Gymnasierne fik nye adgangskrav i 2019. Blandt andet skal man have et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne fag til afgangsprøven for at komme direkte ind på en hhx, htx eller stx-uddannelse.

Ud over den manglende mulighed for at forbedre sin karakter mener Danske Skoleelever, at eksamen i Folkeskolen er en vigtig læring.

- For rigtig mange elever er det første gang, at de skal sidde i en eksamenssituation omkring det grønne bord.

- Det sker i kendte rammer og med kendte lærere omkring sig. Det er en enorm vigtig læring, og den vil vi nødigt være foruden, sagde Thea Enevoldsen tidligere i april.

