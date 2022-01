Undervisningsministeren fortæller nyt om skoleåbning tirsdag

Børne- og undervisningsministeriet indkalder til pressemøde tirsdag om børnenes tilbagevending til skolen. Pressemødet vil handle om "rammerne for" tilbagevendingen.

Ministeriet bekræfter, at det fortsat er planen, at børnene vender tilbage i skole den 5. januar. Som det også blev meldt ud søndag.

- Det er trygt for børnene, at børnene vender tilbage til skolen den 5. januar. Det er myndighedernes vurdering og de følger udviklingen tæt, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) søndag.

Skolerne har været lukkede siden midten af december, hvor skolebørnene blev sendt hjem for at bremse smitten med covid-19, der steg voldsomt.

Siden da har mange politikere udtrykt et stærkt ønske om, at planen blev fastholdt, så børnene kan vende tilbage fra onsdag. Der har ikke fra hverken myndigheder eller regering været sat spørgsmålstegn ved, om planen skulle fraviges.

Da smitten fortsat er ganske høj har der fra blandt andre Danmarks Lærerforening været udtryk uro om genåbningen af skolerne.

- Der er brug for at dele eleverne op i mindre grupper, så vi kan skabe noget rum og plads, og så vi mindsker risikoen for smitte i klasselokalet.

- Der er lagt op til, at alle skal være i skole på fuldtid hele tiden. Det, mener jeg, simpelthen er for risikabelt de steder, hvor smitten er høj, sagde Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, søndag.

Myndigheder vil følge udviklingen og der kan komme restriktioner eller nedlukninger af enkelte skoler, hvis der er markante smitteudbrud.

Det vil komme an på en løbende vurdering, som myndighederne tager.

- Det er en vurdering, som Styrelsen for Patientsikkerhed helt konkret skal tage på skoler, hvor der er udbrud.

- Der kan styrelsen vælge ud fra det at give påbud om, at man lukker helt ned for enkelte klasser eller hele skoler , sagde Pernille Rosenkrantz-Theil søndag.

/ritzau/