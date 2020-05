Undgå kø og skab plads i storcentre

* Som led i fase 2 af genåbningen af samfundet efter coronakrisen må indkøbscentre og stormagasiner åbne fra mandag 11. maj.

* Det sker med krav om god kvadratmeterplads per person. For større centre er kravet 20 kvadratmeter gulvareal per person.

* Der bør være plads til to meters afstand mellem kunderne. Indretningen skal undgå flaskehalse og sammenstimlen. Kø- og slagtilbud skal undgås.

* Er der mulighed for selvbetjeningsløsninger, anbefales det.

* Kasseapparater og andre kontaktflader skal gøres grundigt rene og desinficeres.

* Fællesarealer som legesteder og loungeområder skal holdes lukket.

* Butikker kan overveje at lave skilte med maksimalt antal kunder. Man kan også opsætte fysiske barrierer mellem kunder og personale.

* Alle medarbejdere skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne.

Kilder: Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/