Undgå at nattesøvnen går helt i fisk

Får du dit daglige forbrug af fisk, så har du muligvis ikke problemer med at falde i søvn. Det viser et udenlandsk forskningsstudium.

Spis fisk til aftensmad og få en bedre nattesøvn.

Sådan lyder konklusionen i nyt studie fra University of Pennsylvania. Det skriver Time Magazine.

Her har man hos en gruppe på 541 børn i alderen 9-11 år fundet en sammenhæng mellem indtaget af fisk - gerne så meget som muligt - og en god nattesøvn.

- Vi kan forudse, at indtaget af fisk tidligt i livet kan være gavnligt for et barns søvn og dets kognitive funktion, udtaler Adrian Raine, som er en af forskerne bag studiet.