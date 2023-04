Undsluppen kænguru fra Glad Zoo er blevet fundet og aflivet

Den undslupne kænguru fra Glad Zoo i Lintrup, der havde været væk siden den 5. april, er søndag blevet fundet.

Dog med den udgang, at kænguruen måtte aflives, da den halvbedøvet var løbet ud på en hovedvej.

Det meddeler direktør i Glad Zoo Dennis Jensen søndag.

Siden kænguruen slap fri onsdag morgen i sidste uge i Lintrup ved Ribe, havde den zoologiske have, som ejer den, ikke haft held med at fange den.

Lørdag aften og nat blev kænguruen rapporteret set ved Lintrup, og en dyrlæge blev sendt ud for at fange den.

Søndag blev kænguruen så lokaliseret og forsøgt bedøvet.

Dyrlægen klargjorde en bedøvende pil og fik ramt kænguruen, som herefter hoppede lidt skræmt afsted. Det måtte gøres to gange, inden den lagde sig ned.

Alt gik umiddelbart efter planen, men da dyrlægen og personale fra den zoologiske have nærmede sig det bedøvede dyr, rejste kænguruen sig og hoppede afsted ud mod en hovedvej i området.

For at undgå en halvbedøvet og omtumlet kænguru i trafikken, blev kænguruen ved hjælp af en riffel aflivet.

- Det var bestemt ikke den afslutning, vi havde håbet på. Men vi ville også meget nødigt have, at dyret blev kørt ned eller var årsag til en ulykke. Derfor er det den rigtige beslutning, om end den er hård at tage, udtaler Dennis Jensen i en pressemeddelelse.

At bedøvelsen ikke virkede efter hensigten, mener Glad Zoo kan skyldes, at dyret var meget stresset.

- Det er sådan, at når dyr er stressede, stiger deres adrenalinniveau i blodet. Det gør, at de ikke altid tager lige godt imod bedøvelsen, som i dette tilfælde var ketamin, udtaler Dennis Jensen i pressemeddelelsen.

/ritzau/