Ung kommunalpolitiker med minoritetsbaggrund: Kritiser gerne mine holdninger og politik, men gå efter bolden

Ifølge en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder oplevede 45 procent af kandidaterne under efterårets kommunale valgkamp at blive udsat for chikane eller trusler. Især yngre kvindelige kandidater fra etniske minoriteter blev ramt. En af dem er Hediye Temiz, som sidder i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune for De Radikale.