Landsstyrelse i Ungdommens Røde Kors åbner i nyt forslag for, at ledere på ferielejre alligevel kan være over 35 år

I begyndelsen af august foreslog landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors, at foreningen for fremtiden skulle være en ungeledet organisation, og at aktivitetsledere over 30 år derfor ville blive anbefalet at gå af, og at der ville være en hård grænse ved 35 år. Forslaget skulle være effektueret fra januar 2023.