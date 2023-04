Ungdomsforbund mister tilliden til FH-formand efter anklager

Seks ungdomsforbund i fagbevægelsen har ikke længere tillid til Lizette Risgaard, der står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det oplyser Fagbevægelsens Ungdom til Berlingske og Ekstra Bladet.

Medierne beskrev torsdag aften, at Risgaard ved flere lejligheder har opført sig upassende over for flere unge mænd.

Der er tale om i alt ti episoder.

Anklagerne handler blandt andet om, at Lizette Risgaard skulle have taget på mændenes numser ved festlige lejligheder.

Mændene har oplevet, at der har været et ulige magtforhold, og at de derfor har haft svært ved at sige fra.

- Som repræsentanter for Fagbevægelsens Ungdom vil vi gøre det klart, at adfærden udvist af formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard er uacceptabel og bør have konsekvenser.

- Vi har i ungdomsfagbevægelsen ikke længere tillid til, at Lizette Risgaard kan stå i spidsen for vores fællesskab, lyder det fra de seks forbund.

Bag udmeldingen står 3F Ungdom, Blik og Rør Ungdom, HK Ungdom, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

De skriver, at de forventer, at " folk i fagbevægelsen med magt er deres ansvar bevidst".

/ritzau/