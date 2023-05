Erstatningskrav på 15 milliarder kan blive en bombe under den grønlandske økonomi

Dagens Morgensamling begynder i folkekirken, der stadig har svært ved at holde på sine medlemmer.

5191 personer meldte sig ud af folkekirken i løbet af årets første kvartal, og det er mere end dobbelt så mange udmeldelser, som der plejer at være i et kvartal. Det skyldes sandsynligvis medlemmernes økonomi, men også det seneste års opmærksomhed på dårlige arbejdsvilkår og krænkelser i folkekirken, mener eksperter.

I Kristeligt Dagblad kan man i dag blive klogere på tendensen og få et bud på, hvordan udviklingen kan vendes, ligesom man i dagens leder kan høre, hvad avisen selv mener om sagen.

Mineselskab lægger sag an mod Danmark og Grønland

Vi går videre og tager et kig på Grønland. For den grønlandske regering har stoppet et stort mineprojekt, som det australske selskab Energy Transition Minerals stod bag. Selskabet siger nu, at regeringens beslutning er et brud på reglerne, og de har derfor rejst sag mod både Grønland og Danmark. Erstatningskravet lyder på 15 millarder, hvilket ifølge Politiken svarer til mere en tre års dansk bloktilskud. Og det kan få alvorlige konsekvenser for den grønlandske økonomi.

Mineprojektet, som skulle have fundet sted på bjergplateauet Kvanefjeld i det sydlige Grønland, blev stoppet på grund af sundheds- og miljømæssige årsager og var desuden et meget stort emne i den seneste valgkamp i Grønland i 2021.

En genvej til at sænke den kriminelle lavalder?

Og nu til en strid om, hvordan man bedst hjælper unge, der er på vej ud i kriminalitet.

Det såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn undergraver i praksis den kriminelle lavalder, mener Red Barnet, Børns Vilkår og Justitia. I en ny rapport retter organisationerne kritik mod nævnet, der blev oprettet i 2019 efter en politisk aftale om at mindske blandt andet banders rekruttering blandt unge. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) afviser kritikken om, at Ungdomskriminalitetsnævnet krænker børns retssikkerhed.

Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær i Red Barnet udtaler til Berlingske, at det er uhensigtsmæssigt at "skrue et system sammen, hvor børn behandles som kriminelle".

To korte fra udlandet

Israel fortsætter luftangreb mod Gaza. Tidligt torsdag morgen blev en leder af den militante gruppe Islamisk Jihad dræbt. Palæstinensiske lægekilder vurderer, at dødstallet for kampene mellem Israel og Gaza i denne uge er mindst 24 - herunder yderligere tre højtstående medlemmer af Islamisk Jihad. Civile palæstinensere er også blandt ofrene, herunder fem kvinder og fire børn.

Fra i dag kan bliver det lettere for mexicanere at krydse grænsen til USA. Corona er nemlig ikke længere klassificeret som en national sundhedstrussel, og nødretsloven vil ikke længere gælde. Det vil sandsynligvis skabe kaos, for tusindvis af migranter har samlet sig ved USA's sydlige grænse.

Annette Heick skal spille Matador-karakter

Vi runder Morgensamling af med noget, som mange nok holder af. Nemlig tv-serien Matador.

Eller det vil sige Matador som musical. Før sin død nåede Lise Nørgaard at samarbejde med filminstruktørerne Susanne Bier og Anders Thomas Jensen om en ny Matador-musical, og onsdag aften blev rollelisten offentliggjort.

Sanger og skuespiller Annette Heick skal spille karakteren Elisabeth Friis i ny Matador-musical. Foto: Leif Tuxen

En beæret Annette Heick skal spille Elisbeth Friis, som i tv-serien er storesøster til Maude Varnæs.

Det bliver med "en lille smule sved på overlæben", siger Annette Heick til Danmarks Radio.

Musicalen har premiere 15. februar næste år.